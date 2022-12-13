Україна

Футболісту імпонує гра гравця Мілана.

Захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко прокоментував свою гру у першій половині сезону та відповів на інші запитання.

"Звісно, завжди приємно бути гравцем першої команди. Однак потрібно постійно працювати та доводити, що заслуговуєш місця в основній обоймі Динамо. Мій гол Штурму — це одна з найбільш пам'ятних подій для мене та моєї родини. Тому, звичайно, емоції переповнювали та після матчу ще довго не міг заснути.

Динамо завжди повинно бути на найвищих місцях. Напевно, ніхто не очікував такого результату, адже розпочали цей чемпіонат ми дуже погано. Зараз кожна команда виходить та б’ється з грандами. Кожна команда зараз намагається відібрати очки у топ-клубів, тому інколи бувають інтриги та несподівані результати. Це тільки додає ще більшого імпульсу нашому чемпіонату".

"Це був найважчий рік для всіх нас, не тільки для футболу, а й для всієї країни. Що ж стосується футбольної складової, то ми багато подорожували з одного міста в інше, не мали постійного місця базування — це було складно, тому що цього року ми провели дуже багато матчів. Переїзди забирали багато сил і емоцій, тому це, звісно, залишало свій слід".

Також Вівчаренко прокоментував чемпіонат світу у Катарі та розповів, з якого зіркового гравця бере приклад.

"Слідкую за чемпіонатом і вболіваю за збірну Аргентини. Сподіваюся, вона й стане переможцем. Який гравець на моїй позиції мені імпонує? Зараз це стовідсотково лівий захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес", — сказав футболіст.