Україна

"Гірники" вважають, що організація не зважає на інтереси клубу.

Донецький Шахтар має намір судитися з ФІФА, яка, на їхню думку, порушила законодавство України, Швейцарії та Європейського Союзу про конкуренцію.

У липні Шахтар подав документи до CAS, щоб оскаржити рішення ФІФА, яке дозволяє іноземним гравцям в односторонньому порядку призупиняти свої контракти в охопленій війною Україні.

Суперечка між сторонами виникла після того, як 21 червня було оголошено рішення ФІФА, згідно з яким іноземні гравці та тренери мають право призупинити свої трудові контракти з українськими клубами до 30 червня 2023 року.

У Шахтаря було 14 іноземних гравців. Доходи клубу вже значно скоротилися через російське вторгнення в Україну, тому Шахтар мав намір продати своїх іноземних гравців, щоб повернути життєво важливі кошти.

Рішення означало, що у Шахтаря було трохи більше ніж тиждень, щоб продати гравців. Натомість зацікавлені клуби розуміли, що після 30 червня можна отримати гравців безплатно.

Таким чином, Шахтар вимагав 40 мільйонів євро прямих збитків і до 50 мільйонів євро загалом. У апеляції Шахтаря до CAS вимагалося скасувати рішення ФІФА, а також зобов’язати ФІФА відшкодувати Шахтарю збитки. У заяві також міститься вимога, щоб ФІФА покрила всі витрати, пов’язані з арбітражним розглядом, на додаток до судових витрат Шахтаря.

Гендиректор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що "гірники" винні клубам близько 37 мільйонів євро, і вимагає "репарацій" від ФІФА, щоб покрити збитки, зазнані минулого літа.

"Клуби почнуть вимагати всі наші борги, і я не знаю, як повернути ці борги, якщо у мене немає можливості продавати гравців. Це найбільша проблема. У мене є проблема з одним клубом, і я вірю, що прийдуть інші.

Ми все ще відкриті для зустрічі з ФІФА, обговорення всіх наших проблем і пошуку шляхів вперед. Ми пропонуємо створити фонд відшкодування для українських клубів, які постраждали від призупинення контрактів. Втрат дуже багато, не тільки у Шахтаря, але й у інших клубів з такою ж історією", — сказав Палкін в інтерв'ю The Athletic.

Нагадаємо, на контракті у Шахтаря перебуває 14 іноземців. Майже всі не зіграються у сезоні 2022/23. Через дію нового трансферного правила Шахтар був змушений продати: півзахисників Алана Патріка та Маркоса Антоніо, а також форвардів Фернандо та Давіда Нереса. Ще шість футболістів — Вітао, Маркіньос Сіпріано, Вінісіус Тобіас, Майкон, Тете та Педріньо покинули клуб на правах оренди.