Україна

Футболіст розповів про свою адаптацію в клубі.

Літній новачок київського Динамо Джастін Лонвейк розповів про адаптацію в клубі та Київ під час війни.

"Звичайно, мені був потрібен час, аби пристосуватися до того футболу, який сповідує головний тренер. Також краще дізнатися про стиль гри кожного партнера по команді для того щоб добре взаємодіяти з ними на полі.

Спершу мені справді було нелегко. Але я намагався отримати максимум інформації та досвіду з кожного тренування, уважно дивився хто і що робить на полі. Намагався якнайшвидше освоїтися у команді, звикнути до її стилю гри, аби почати приносити користь у матчах.

Відмінності між чемпіонатом України та Данії? Мені здається, в українському чемпіонаті більший акцент на фізичних кондиціях. Головне, до чого мені потрібно було пристосуватися, це те, що Динамо багато володіє м'ячем, а більшість наших суперників сідають низько й обороняються всією командою. Це дуже відрізняється від того, як доводилося грати Віборгу у чемпіонаті Данії".

"Чи легко я вписався у трикутник між Сидорчуком та Буяльським? Так, ці хлопці, справді дуже розумні футболісти. До того ж, вони грають у команді довгий час, чудово відчувають її гру. У матчах нам вдавалося добре взаємодіяти, все давалося природно, тому що, повторюся, це дуже розумні гравці, які добре бачать поле, завдяки чому мені було легше пристосуватися до командних механізмів у центрі поля.

Я часто б'ю з дистанції. Певною мірою це мій стиль гри, адже я знаю, що можу добре пробити з далекої дистанції. Але і Луческу мені каже, що якщо є можливість для удару здалеку, то треба бити. Так що у мене є свого роду карт-бланш використовувати свій удар за будь-якої можливості".

"Під час сезону у мене не було так багато вільного часу, але кілька разів я вечеряв у місті, тож трошки побачив Київ. Звичайно, поки що далеко не все, що я хотів, але з того, що я побачив, можу сказати, що це дуже гарне місто.

Як рідні сприймають війну? Звісно, вони уважно стежать за новинами про те, що відбувається в Україні. Іноді їх стривоженість посилюється і вони дзвонять мені або пишуть повідомлення, аби дізнатися, чи все гаразд зі мною. Я намагаюся їх заспокоювати", — розповів футболіст.

22-річний Лонвейк зіграв за Динамо у сезоні-2022/23 10 матчів в УПЛ, у яких забив один гол.