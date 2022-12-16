Україна

Усе залежить від вибору вболівальників.

Українська Прем’єр-Ліга проводить голосування, за підсумком якого визначиться найкращий тренер чемпіонату за період листопада-грудня сезону 2022/23 років.

Отже, за підсумком опитування спортивних сайтів, серед яких був і Football.ua, у голосуванні за топнаставника беруть участь: Олександр Кучер (Дніпро-1), Едмар (Металіст 1925), Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартулович (Інгулець), Юрій Вернидуб (Кривбас).

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13:00 п'ятниці 23 грудня.