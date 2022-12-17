Україна

Досвідчений гравець залишив одеський клуб.

Одеський Чорноморець оголосив про відхід опорного півзахисника Сергія Петька.

"Ми дякуємо Сергію за час, проведений в клубі. Бажаємо гравцю успіхів в подальшій кар'єрі, яскравих матчів, перемог, результативних дій на полі. І, звичайно, якомога менше травм і ушкоджень.

Щоб ніщо не заважало отримувати задоволення від футболу! А ми будемо, Сергію, радіти твоїм радощам. Тому що "чорноморська" родина вона така — колишніх не буває!", — повідомляє сайт клубу.

Петько перейшов в Чорноморець влітку 2022 року. Але з тих пір провів за команду Романа Григорчука лише два поєдинки.

Раніше 28-річний футболіст грав за Верес, Волинь та одеську Жемчужину. Також на його рахунку чотири матчі за молодіжну збірну України.