Україна

Футболісти можуть змінити клуб в УПЛ.

Дніпро-1 у зимове трансферне вікно може запросити ще двох футболістів харківського Металіста.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, мова йде про двох гравців центру поля В'ячеслава Танковського та Євгена Підлепенця.

Обидва футболісти могли перейти в Дніпро-1 ще влітку, але залишились у харківському клубі, де досить непогано себе проявили. Дніпряни запросять обидвох гравців на зимові збори.

На рахунку Танковського у першій половині сезону-2022/23 14 матчів. Підлепенець зіграв аналогічну кількість ігор, забив два голи та віддав два асисти.