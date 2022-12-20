Україна

Незабаром клуб має представити новий.

Олександрія нещодавно оголосила про те, що головний тренер Юрій Гура залишив команду.

Наразі також відомо, що весь тренерський штаб, який допомагав Гурі, також більше не працює в Олександрії.

Мова йде про старшого тренера Сергія Ковальова, тренерів Сергія Лактіонова, Олександра Ломка та тренера воротарів Андрія Ковтуна.

"Щиро дякуємо колегам за співпрацю, досвід і внесок в підготовку нашої команди та бажаємо подальших успіхів", — пишеться у заяві клубу.

Відзначається, що незабаром клуб оголосить про нового головного тренера та його помічників.