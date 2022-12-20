Незабаром клуб має представити новий.
ФОТО ФК ОЛЕКСАНДРІЯ
20 грудня 2022, 19:25
Олександрія нещодавно оголосила про те, що головний тренер Юрій Гура залишив команду.
Наразі також відомо, що весь тренерський штаб, який допомагав Гурі, також більше не працює в Олександрії.
Мова йде про старшого тренера Сергія Ковальова, тренерів Сергія Лактіонова, Олександра Ломка та тренера воротарів Андрія Ковтуна.
"Щиро дякуємо колегам за співпрацю, досвід і внесок в підготовку нашої команди та бажаємо подальших успіхів", — пишеться у заяві клубу.
Відзначається, що незабаром клуб оголосить про нового головного тренера та його помічників.