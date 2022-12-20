Україна

Футболіст дав інтерв'ю перед другою половиною сезону.

Півзахисник луганської Зорі Володимир Бражко прокоментував та дав оцінку першій половині сезону для клубу.

"Непогана перша половина сезону, ми добре виступили. Але втрачали очки з аутсайдерами... Проте з лідерами взяли їх. Були б набагато вище, якщо б не поступались. Важливо брати в усіх матчах очки. Це мій перший сезон у дорослому футболі. І команда, і я можемо грати краще. Як тримати себе під контролем під час паузи? Ми всі професіонали. Ти повинен робити це, потім буде легше, коли вийдеш з відпустки. Все буде добре, будемо у гарному настрої.

Осіння частина чемпіонату для Зорі? З 10 балів я поставлю 7,5! Можемо краще. Це не все, що ми показали, не все, що сказали. Який матч запам'ятався? З Динамо Київ, у якому я забив гол. А той, який не хочеться згадувати — з Дніпром-1. Я тоді помилився, віддав на Довбика, і він забив. Після 2:0 ми "поплили".

Критика для мене — це нормально. Ти не всім подобаєшся. Всі помиляються, і молоді, і досвідчені. Гейтери, які мене критикують, роблять сильнішим.

2022 — найгірший рік. Не передати словами, що ми переживаємо. Українці — дуже сильна нація, ми з усім впораємося, з нами перемога. У новому році бажаю, щоб війна закінчилась нашою перемогою. Зоря грає для вболівальників, для луганчан, які окуповані. Для тих, хто закордоном. Все буде Україна! Дякую ЗСУ та тим, хто допомагає ЗСУ. За нами перемога, Слава Україні", — сказав Бражко.