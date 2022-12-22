Україна

Каденція гравця в одеському клубі тривала півроку.

Одеський Чорноморець під час літньої трансферної кампанії запросив до свого складу в якості вільного агента досвідченого флангового захисника Сергія Суханова, який раніше був відомим за виступами в Нафтовику, Поліссі, Горняку-Спорт та Оболоні.

Однак заграти під керівництвом Романа Григорчука в доволі проблемному з точки зору здобутих результаті колективі "моряків" 27-річний виконавець у підсумку так і не зумів.

Лише 12 хвилин на футбольному полі в підсумку стали головною причиною того, що гравець оборони, який може зіграти на обох флангах, а також у півзахисті, завершив взаємини з Чорноморець наприкінці 2022 року.