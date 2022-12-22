Україна

Клуби будуть готуватись до УПЛ закордоном.

Українські футболісти найближчим часом повернуться з відпусток та почнуть тренування у клубах задля підготовки до другої половини сезону УПЛ.

Про усі плани українських клубів ще не відомо, але луганська Зоря та криворізький Кривбас будуть готуватись до чемпіонату закордоном.

Клуби обрали Туреччину. Про це повідомляє агентство з організації спортивних таборів і матчів Enda Tour.

Скоріше за все наші команди будуть грати спаринги на стадіоні Spor Toto Makü Stadyumu.