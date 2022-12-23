Україна

Українська арбітриня поступилася лідерством француженці Стефані Фраппар.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оголосила список кращих рефері світу серед жінок за підсумками 2022 року, в якому вкотре знайшлося місце українській арбітрині Катерині Монзуль.

За версією міжнародної організації, яка збирає і систематизує футбольну статистику світу, уродженка Харкова стала другою у списку найкращих футбольних рефері серед жінок за підсумками минаючого року, набравши 45 очок.

Слід відзначити, що торік, за версією IFFHS, Катерина Монзуль стала четвертою у списку кращих арбітринь.

Найкращим рефері 2022 року серед жінок вчетверте поспіль стала Стефані Фраппар із Франції, яка набрала 135 балів. Трійку лідерів замкнула Ліна Лехтоваара із Фінляндії з 30 очками.

Найкращі арбітрині 2022 року за версією IFFHS: