Україна

Пропонуємо нашим читачам визначити автора найкращого сейву у першій половині поточної кампанії чемпіонату України.

Українська Прем'єр-ліга пішла на зимову паузу. Зважаючи на це пропонуємо до вашої уваги підсумки першої половини сезону внутрішньої першості нашої країни.

У даному відео зібрано кращі сейви воротарів чемпіонату України за підсумками осені, що завершилася.

У відеодобірці зібрані сейви наступних голкіперів: Дмитро Різник (Ворскла), Дмитро Мацапура (Зоря), Богдан Сарнавський (Кривбас), Олег Мозіль (Металіст 1925), Орест Костик (Металіст), Олександр Бандура (Минай), Євген Волинець (Колос), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Олексій Паламарчук (Інгулець), Олег Білик (Олександрія), Анатолій Трубін (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо Київ).

Пропонуємо нашим читачам визначити автора найкращого сейву за підсумками першої половини сезону УПЛ-2022/23 шляхом голосування.