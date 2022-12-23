Україна

Відомі переможці у номінації від УПЛ.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик визнаний найкращим футболістом листопада-грудня 2022 року в УПЛ, повідомляє сайт ліги.

Футболіст набрав 27,5 відсотків голосів респондентів. На його рахунку у листопаді 6 матчів та 5 забитих голів.

Друге місце в Михайла Мудрика з Шахтаря (23,2 відсотки), третє — в Олега Мозіля з Металіста 1925 ( 21,1 відсоток), четверта позиція в Віктора Циганкова з Динамо (20 відсотків), а п'ята — в Ігоря Кирюханцева з Зорі (8,2 відсотки).

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб став найкращим тренером за ці два місяці. Під його керівництвом клуб провів шість поєдинків у листопаді та грудні, чотири разу переміг та двічі — програв.

Вернидуб обійшов у голосуванні із 49,9 відсотками голосів Олександра Кучера (15,6), Едмара (13,9), Младена Бартуловича (11,1) та Ігоря Йовічевіча (9,5).