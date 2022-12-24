Україна

До вашої уваги вітання президента ФК Динамо Київ із різдвяними та новорічними святами.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс привітав уболівальників із новорічними та різдвяними святами.

"Дорогі вболівальники! Прийміть мої найщиріші вітання з прийдешніми святами – Різдвом Христовим і Новим роком!

Час новорічних свят завжди незабутній, сповнений особливою магією та очікуванням дива. В атмосфері сімейного затишку та тепла люди загадують бажання та очікують здійснення мрій, сподіваючись на краще та щасливіше життя. Серця наповнюються надією, вірою та любов’ю, а душі – щирим прагненням дарувати тепло, добро та турботу.

2022 рік виявився дуже важким для нашої країни загалом та українського футболу зокрема через російське повномасштабне вторгнення та біль і горе, яке принесла із собою війна. Але разом з тим наша країна ще ніколи не була так об’єднана та не відчувала таку сильну підтримку та допомогу союзників у боротьбі з ворогом.

Навіть у такі скрутні часи футбол у нашій країні продовжував жити, чемпіонат України тривав, «Динамо» виступало як на внутрішній арені, так і на європейській, а також провело велику кількість благодійних матчів

Бажаю усім нам якомога швидшого завершення війни, перемоги України на полі бою та поверенення до нормального, звичного життя. Миру, злагоди, добробуту, сімейного затишку, міцного здоров’я та удачі у всіх справах. Нехай в минулому році залишаться усі негаразди, а новий подарує якнайбільше приємних моментів, добрих новин та життєвих перемог!

Дякуємо вірним уболівальникам за підтримку команди впродовж усього року та до нових зустрічей на стадіонах! З Різдвом Христовим та прийдешнім Новим 2023-м роком!" — цитує слова Ігоря Суркіса офіційний сайт київського Динамо.