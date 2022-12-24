Україна

Навесні хавбек виїхав з України через війну та виступав на правах оренди.

Півзахисник Дніпра-1 Франциско Ді Франко більше не виступатиме у складі українського клубу.

27-річний аргентинець підписав повноцінний контракт з Атлетіко Тукуман, про що повідомила прес-служба клубу.

Угода з футболістом, у якого 31 грудня закінчується контракт з Дніпром-1, розрахована до кінця 2024 року.

Ді Франко виступав за Дніпро-1 з 2020 року. За дніпрян він провів 54 матчі, у яких відзначився одним асистом.

Навесні цього року Ді Франко залишив Україну через війну з рф, перейшовши в Атлетіко на правах оренди. За цей час він провів 16 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.