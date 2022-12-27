Україна

Тренер дав коментар щодо придбання правого захисника.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч вважає, що правий захисник Сабурталло Георгій Гочолейшвілі буде корисним для клубу.

"Коли дивилися його характеристики, то зрозуміли, що він може бути корисним. Він швидкий, витривалий, агресивний, конкретний при завершенні, може пробити і лівою, і правою ногою, забиває голи.

Після переходу в кращу він і сам може зрости. Побачимо, як він зможе відповісти на конкуренцію.

Не можна вважати його підсиленням, поки не побачимо його на футбольному полі", — сказав Йовічевіч в інтерв'ю Віктору Вацко.