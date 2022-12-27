Україна

Функціонер дав свій коментар.

Спортивний директор Дніпра-1 Євген Красніков розповів, що це була його ідея запросити до клубу Олександра Кучера.

"Запросити Кучера – моя ідея? Це було прохання. Я знаю Кучера, його бачення футболу, характер. Передбачав, що буде критика: мовляв, Красніков тягне свого. Але, повірте мені, я знаю Кучера.

Яким він був гравцем, таким є і тренером: розумний, жорсткий, справедливий. Я не те, що наполягав, але сказав: якщо переходити, то разом з ним", — сказав Красніков.