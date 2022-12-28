Україна

Вічна пам'ять Герою Олегу Тимченку, який віддав життя за нашу країну.

Відомий тренер-реабілітолог Олег Тимченко, який довгі роки співпрацював із київським Динамо, віддав своє життя за свободу України у боротьбі з російськими окупантами та терористами.

Олег загинув 20 грудня у боях на Донбасі, під Бахмутом.

"20 грудня у боях під Бахмутом загинув відомий тренер-реабілітолог Олег Тимченко.



Олег багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського Динамо. Він був справжнім патріотом України, професіоналом своєї справи.



Футбольний клуб Динамо висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", — написала пресслужба київського Динамо.

Редакція Football.ua приєднується до щирих співчуттів родині та близьким Олега Тимченка у зв'язку із болісною втратою​...