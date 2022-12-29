Україна

Легендарного гравця було нагороджено після вдалого виступу на мундіалі.

36 років тому, 29 грудня, Ігор Бєланов, легенда київського Динамо, отримав Золотий м'яч.

Рецензентів вразили виступи українського футболіста на ЧС-1986.

Збірна СРСР під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського вийшла з групи на турнірі, проте несподівано поступилася у 1/8 фіналу Бельгії.

У тій зустрічі Бєланов оформив хет-трик.

Завдяки індивідуальній нагороді футболіст став одним з трьох українських гравців, що вигравали цей приз разом із Олегом Блохіним та Андрієм Шевченко.