Легендарного гравця було нагороджено після вдалого виступу на мундіалі.
36 років тому, 29 грудня, Ігор Бєланов, легенда київського Динамо, отримав Золотий м'яч.
Рецензентів вразили виступи українського футболіста на ЧС-1986.
Збірна СРСР під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського вийшла з групи на турнірі, проте несподівано поступилася у 1/8 фіналу Бельгії.
У тій зустрічі Бєланов оформив хет-трик.
Завдяки індивідуальній нагороді футболіст став одним з трьох українських гравців, що вигравали цей приз разом із Олегом Блохіним та Андрієм Шевченко.