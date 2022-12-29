Україна

Функціонер охарактеризовав молодого гравця.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, чому клуб вирішив придбати 21-річного захисника Георгія Гочолейшвілі з грузинського Сабуртало.

"Ну, один трансфер ми вже здійснили: у Сабуртало купили грузинського правого захисника Гочолейшвілі під наш стиль – швидкий, технічний, з акцентом на атаці. А решта інвестицій залежатиме від багатьох факторів, наприклад, піде хтось чи ні.

Наразі ще немає фінального рішення. Трансферні вікна ще не відкрилися, це буде січень – початок лютого. Тож ми можемо працювати, усе попереду. Знов-таки, подивимось, хто йтиме. Чи йдеться зараз про продаж гравців? Це ж усе від ринку залежить.

Зимове трансферне вікно, якщо ми орієнтуємось на Європу, не надто активне. Здебільшого всі роблять закупки влітку, а зараз у них тривають чемпіонати – грають 31 грудня, 2 січня. Ліги не зупиняються, тому в них і часу надто немає, щоб здійснювати серйозні покупки. Гадаю, ці трансфери є вірогіднішими влітку, ніж узимку. Хоч я не відкидаю такої можливості", — розповів Палкін.

Угода з молодим гравцем набуває чинності 1 січня 2023 року. Контракт розраховано на 5 років.