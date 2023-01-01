Україна

Український центрбек привітав нашу країну із новорічними святами.

Колишній центральний захисник донецького Шахтаря та національної збірної України Ярослав Ракицький опублікував вітання з Новим роком.

"Бажаю миру, щастя, добра в кожну оселю. Бажаю, щоб в Україні настав мир та світанок. А ми допомагатимемо творенню та добробуту. З Новим Роком Вас", — написав Ракицький в своєму Instagram.



Нагадаємо, що наразі Ярослав Ракицький перебуває у статусі вільного агента після розриву контракту з турецькою Аданою Демірспор.

Українець перейшов у клуб із Суперліги Туреччини в липні 2022 року на правах вільного агента — на момент початку повномасштабної війни в Україні у досвідченого захисника залишалося кілька місяців за контрактом із Зенітом, і сторони домовилися припинити співпрацю достроково.