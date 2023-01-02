Україна

Це вже третя оренда футболіста, якого придбали в Насьоналя.

Нападник харківського Металіста Брайан Ріаскос знову відправився в оренду.

На цей раз 28-річного колумбійського форварда орендував португальський Марітіму. Оренда до літа 2023 року.

Це вже третя оренда футболіста з того часу, як рф розв'язала війну в Україні.

З березня по червень Ріаскос грав у складі Грассхоппера. З липня по грудень він захищав кольори саудівського Аль-Халіджа.

Нагадаємо, що Ріаскос перебрався у харківський клуб у липні 2021 року з португальського Насьоналя. У 18 матчах він забив 6 голів та віддав 3 асисти.