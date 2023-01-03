Український центрбек залишив криворізький клуб на правах вільного агента.
Іван Зотько, ФК Кривбас
03 січня 2023, 15:59
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник Іван Зотько більше не є гравцем їхнього клубу.
Із 26-річним українцем було достроково розірвано контракт за взаємною згодою сторін.
Зотько став гравцем Кривбасу у червні 2021 року. За півтора роки у Кривому Розі він зіграв 18 офіційних матчів та забив один гол.
У поточному сезоні УПЛ Іван Зотько провів п'ять поєдинків (209 хвилин), при цьому він лише один раз відіграв усі 90 хвилин.