Україна

Український центрбек залишив криворізький клуб на правах вільного агента.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про те, що центральний захисник Іван Зотько більше не є гравцем їхнього клубу.

Із 26-річним українцем було достроково розірвано контракт за взаємною згодою сторін.

Зотько став гравцем Кривбасу у червні 2021 року. За півтора роки у Кривому Розі він зіграв 18 офіційних матчів та забив один гол.

У поточному сезоні УПЛ Іван Зотько провів п'ять поєдинків (209 хвилин), при цьому він лише один раз відіграв усі 90 хвилин.