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Клуб
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Пришли
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Пішли
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Шахтар
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Гіоргі Гочолейшвілі (з. Сабуртало, 1), Майкон (п. Коринтіанс, по)
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Динамо
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Богдан Леднєв (п. Фехервар, по), Євген Ісаєнко (н. Колос, по), Денис Кузик (з. Колос, по), Вітіньо (н. Атлетік Паранаенсе, по)
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Зоря
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|Крістіан (н. Младость, ва), Максим Луньов (н. ва)
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Металіст 1925
|Фабіньо (п. Понте-Прета, по)
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Олександрія
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Денис Костишин (п. Ель-Пасо, ва)
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Колос
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Альваро Нгамба (п. Марієнхамн, по), Євгеній Кучеренко (в. Аксу, по), Ренан Олівейра (н. Жальгірс, по), Дієго Каріока (н. Залаегерсег (по)
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Євген Ісаєнко (н. Динамо, по), Денис Кузик (з. Динамо, по)
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Дніпро-1
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Франціско Ді Франко (п. Атлетіко Тукуман, по), Білл (н. РФШ, по)
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Веслі Брага (н. ва), Бузанелло (з. Шапекоенсе, по)
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Металіст
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Матеус Пейшото (н. Сеара, по), Брайан Ріаскос (н. Аль-Халидж, по), Маілтон (з. Шапекоенсе, по)
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Маілтон (з. Понте Прета, ор), Брайан Ріаскос (н. Марітіму, ор)
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Чорноморець
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Вандерсон (п. Паневежис, по)
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Реалдо Філі (н. ва), Сергій Петько (п. ва), Сергій Суханов (з. ва), Іван Литвиненко (п. ва), Сергій Кравченко (п. зк)
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Ворскла
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Ібраіма Кане (п. ЦД Хуанхай, по)
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Олександр Ткаченко (в, ва)
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ПФК Львов
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Сергій Сімінін (з. ва), Шина (н. Актобе, по), Пернамбуко (н. Шериф, по), Альваро Таварес (п. Діла, по)
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Олександр Ільющенков (в. Карпати, ва), Андрій Якимів (п. ва), Михайло Шишка (п. ва), Богдан Мишенко (п. ва), Павло Полегенько (з. ва), Роман Михайлів (п. Динамо Ю19, по)
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Минай
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Рух
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Едсон Фернандо (п. Атлетіко Паранаенсе, по)
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Інгулець
|Мохамед Алі Бен Салем (з. Шебба, по)
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Верес
|Денис Балан (з. ва), Олександр Савошко (з. Прикарпатьє, по), Ігор Гук (з. Звягель, по), Максим Переходько (п. Звягель, по)
|Сергій Шестаков (п. ва), Роман Мірошник (з. ва), Михайло Сергійчук (н. ва)
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Кривбас
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|Іван Зотько (з. ва), Олексій Хобленко (н. Карпати, ор)