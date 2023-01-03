Через повномасштабну війну з рф українському футболу бракує фінансів, щоб робити серйозні вхідні трансфери взимку, проте рух між командами усе одно є.

Крім того, вже цієї зими може вибухнути трансферна бомба у вигляді Михайла Мудрика, який цікавить лондонський Арсенал.

Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:

Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Пішли

Шахтар

Гіоргі Гочолейшвілі (з. Сабуртало, 1), Майкон (п. Коринтіанс, по)

  

Динамо

Богдан Леднєв (п. Фехервар, по), Євген Ісаєнко (н. Колос, по), Денис Кузик (з. Колос, по), Вітіньо (н. Атлетік Паранаенсе, по)

 

Зоря

 

 Крістіан (н. Младость, ва), Максим Луньов (н. ва)

Металіст 1925

Металіст 1925

 Фабіньо (п. Понте-Прета, по)

 

Олександрія

  

Денис Костишин (п. Ель-Пасо, ва)

Колос

Альваро Нгамба (п. Марієнхамн, по), Євгеній Кучеренко (в. Аксу, по), Ренан Олівейра (н. Жальгірс, по), Дієго Каріока (н. Залаегерсег (по)

Євген Ісаєнко (н. Динамо, по), Денис Кузик (з. Динамо, по)

Дніпро-1

Франціско Ді Франко (п. Атлетіко Тукуман, по), Білл (н. РФШ, по)

Веслі Брага (н. ва), Бузанелло (з. Шапекоенсе, по)

Металіст

Металіст

Матеус Пейшото (н. Сеара, по), Брайан Ріаскос (н. Аль-Халидж, по), Маілтон (з. Шапекоенсе, по)

Маілтон (з. Понте Прета, ор), Брайан Ріаскос (н. Марітіму, ор)

Чорноморець

Чорноморець

Вандерсон (п. Паневежис, по)

Реалдо Філі (н. ва), Сергій Петько (п. ва), Сергій Суханов (з. ва), Іван Литвиненко (п. ва), Сергій Кравченко (п. зк)

Ворскла

Ібраіма Кане (п. ЦД Хуанхай, по)

Олександр Ткаченко (в, ва)

ПФК Львов

Сергій Сімінін (з. ва), Шина (н. Актобе, по), Пернамбуко (н. Шериф, по), Альваро Таварес (п. Діла, по)

Олександр Ільющенков (в. Карпати, ва), Андрій Якимів (п. ва), Михайло Шишка (п. ва), Богдан Мишенко (п. ва), Павло Полегенько (з. ва), Роман Михайлів (п. Динамо Ю19, по)

Минай 


 

 

Рух

Едсон Фернандо (п. Атлетіко Паранаенсе, по)

 

Інгулець

 Мохамед Алі Бен Салем (з. Шебба, по)

 

Верес

Верес

 Денис Балан (з. ва), Олександр Савошко (з. Прикарпатьє, по), Ігор Гук (з. Звягель, по), Максим Переходько (п. Звягель, по) Сергій Шестаков (п. ва), Роман Мірошник (з. ва), Михайло Сергійчук (н. ва)

Кривбас

Кривбас

   Іван Зотько (з. ва), Олексій Хобленко (н. Карпати, ор)

 