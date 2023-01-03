Україна

Football.ua представляє таблицю зі всіма переходами УПЛ під час зимового трансферного вікна.

Через повномасштабну війну з рф українському футболу бракує фінансів, щоб робити серйозні вхідні трансфери взимку, проте рух між командами усе одно є.

Крім того, вже цієї зими може вибухнути трансферна бомба у вигляді Михайла Мудрика, який цікавить лондонський Арсенал.

Скорочення:

по — повернення з оренди

ор — оренда

ва — вільний агент

зк — закінчив кар'єру

н — нападник

п — півзахисник

з — захисник

в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:

Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.