Україна

Гравець так і не отримав шансу в складі "дорослого" колективу.

Український півзахисник Клім Приходько в свої 22 роки має доволі цікаву футбольну долю, оскільки початкову освіту здобував в академії тоді ще дніпропетровського Дніпра, після чого перейшов до юнацьких команд київського Динамо, і зрештою опинився в молодіжному складі донецького Шахтаря.

Проте пробитись до основної команди "гірників" йому так і не вдалось, і, після оренд у складі полтавської Ворскли та Маріуполі, він опинився в криворізькому Кривбасі, де й провів минулий сезон.

Повернення до складу Шахтаря для Приходька не призвело до поліпшення його статусу в команді з Донецька, і тому дебютанти УПЛ поточного розіграшу запросили його до себе вже на правах повноцінного трансферу.

Контракт із футболістом підписано строком на три роки.

"Були деякі юридичні нюанси з моїм минулим клубом, які ми вирішували. І наразі усе владналось. Щасливий, що нарешті я — повноцінний гравець Кривбасу", — прокоментував український виконавець.

У своїй кар’єрі за молодіжні команди Динамо Київ Клім провів 12 матчів (1 гол), за молодіжні команди Шахтаря — 40 матчів (7 голів), Ворсклу U-21 — 17 ігор (7 голів), Кривбас — 14 (2 голи).