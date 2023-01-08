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Новачок Кривбасу дав інтерв’ю після повернення до клубу.

Напередодні криворізький Кривбас оголосив про перехід українського півзахисника Кліма Приходька, який у своїй нетривалій професійній кар’єрі вже має досвід роботи в розташуваннях Дніпра, київського Динамо, донецького Шахтаря, полтавської Ворскли та Маріуполя.

Прес-служба Кривбасу поспілкувалась із 22-річним новачком, який раніше грав за команду на правах оренди зі стану "гірників".

"Емоції тільки позитивні. Дуже радий, що повернувся до рідного міста, рідної команди. Хочу грати за Кривбас, допомагати колективу перемагати у кожному матчі та якнайскоріше дебютувати в УПЛ.

Авжеж, УПЛ — це набагато вищий рівень за Першу лігу, де я грав разом із Кривбасом до цього. Сильніші суперники, більш серйозні задачі. Кривбас повинен підніматись у таблиці та входити у топ-6 в цьому сезоні. Ну а далі тільки вище та вище.

Звісно, що слідкував за виступами команди в першому колі, дивився кожен матч. Спочатку хлопцям було важко, але потім, із плином часу, зігрались та завершили перше коло на мажорній ноті.

Більш за все в моїй кар’єрі сподобалось грати в Шахтарі через те, що у нього найбільш атакувальний футбол серед інших команд.

Розумію, що в Кривбасі ще доведеться боротись за місце в стартовому складі. Але навіщо я тоді приїхав, як не через це? Від 2023 року я очікую на те, що кожен день ставатиму все краще та здобуду місце в стартовому складі", — заявив український виконавець.

Криворізький Кривбас повернеться до розіграшу УПЛ домашнім матчем проти Ковалівського Колосу.