Україна

Форвард та захисник отримали статус вільного агента.

Нападник Дніпра-1 Артем Громов залишив Дніпро-1. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

32-річний форвард отримав статус вільного агента сьомого січня і буде шукати собі новий клуб.

Колишній гравець збірної України приєднався до команди Олександра Кучера влітку 2022 року з луганської Зорі.

Проте він не отримував багато ігрового часу. На його рахунку 14 поєдинків в усіх змаганнях (492 хвилини), 1 гол та 2 асисти.

Також Дніпро-1 залишив бразильський захисник Габріеля Бузанелло. Він повернувся до Шапокоенсе, в якого був орендований.

На рахунку Бузанелло 14 поєдинків за дніпрян, у яких він віддав три гольові передачі.