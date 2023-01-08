Форвард та захисник отримали статус вільного агента.
Артем Громов, Дніпро-1
08 січня 2023, 18:59
Нападник Дніпра-1 Артем Громов залишив Дніпро-1. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
32-річний форвард отримав статус вільного агента сьомого січня і буде шукати собі новий клуб.
Колишній гравець збірної України приєднався до команди Олександра Кучера влітку 2022 року з луганської Зорі.
Проте він не отримував багато ігрового часу. На його рахунку 14 поєдинків в усіх змаганнях (492 хвилини), 1 гол та 2 асисти.
Також Дніпро-1 залишив бразильський захисник Габріеля Бузанелло. Він повернувся до Шапокоенсе, в якого був орендований.
На рахунку Бузанелло 14 поєдинків за дніпрян, у яких він віддав три гольові передачі.