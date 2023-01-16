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Football.ua розповідає про переходи київської команди під час зимового трансферного вікна.

З 1 січня у європейському футболі відкривається трансферне вікно, внаслідок чого клуби можуть оновити свій склад, підписавши чи продавши певних виконавців.

В Україні клуби можуть реєструвати новачків із 30 січня по 1 березня.

Football.ua пропонує ознайомитись із зимовими переходами київського Динамо.

Трансфери Динамо Київ

"Біло-сині" не надто поспішають на трансферному ринку і поки не придбали жодного футболіста.

Кого підписало Динамо?

З початку року завершилися орендні угоди кількох гравців. Повинен повернутися в Україну Богдан Лєднєв із Фехервара (Угорщина), а також бразилець Вітіньо — закінчилася його угода з Атлетіко Паранаенсе.

Крім того, добігли кінця орендні угоди з Колосом щодо Євгена Ісаєнка та Дениса Кузика.

- Богдан Лєднєв (п. Фехервар, повернувся з оренди);

- Євген Ісаєнко (н. Колос, повернувся з оренди);

- Денис Кузик (з. Колос, повернувся з оренди);

- Вітіньо (н. Атлетіко Паранаенсе, повернувся з оренди);

- Ібрагім Каргбо (н. Докса, повернувся з оренди)

- Назар Волошин (п. Кривбас, повернувся з оренди).

Хто залишив Динамо?

На даний момент з київської команди пішли два футболісти:

- Владислав Кучерук (ст. вільний агент)

- Ібрагім Каргбо (н. Цельє, вільний агент)

- Микола Михайленко (п. Олександрія, оренда).



Чутки про трансфери Динамо

Артем Бєсєдін може перейти до Сівасспору. За чутками, турецький клуб вже веде переговори з киянами.

Севілья розглядає варіант з орендою Вітіньо.

За чутками, Віктор Циганков підписав угоду з Жироною, але перейде до клубу влітку 2023 року. При цьому, з'явилась інформація, що іспанська команда хоче підписати українця вже взимку, у січні.