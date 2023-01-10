Україна

Воротар підсилив луганську команду.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання 23-річного воротаря Владислава Кучерука.

Про терміни розрахованого контракту із голкіпером не пишеться. Футболіст приєднався до луганців на правах вільного агента.

З 2019 року Кучерук виступав у київському Динамо, де грав за молодіжну команду та юнацьку, у тому числі у Лізі чемпіонів.

З 2020 по 2021 рік Владислав виступав у складі Колоса (6 матчів), а минулого сезону захищав кольори одеського Чорноморця (15 матчів).

Разом із збірною України U-20 став чемпіоном світу у 2019-му році, зігравши чвертьфінальну гру проти Колумбії (1:0).