Україна

Досвідчений воротар перебрався до аутсайдера УПЛ.

Колишній воротар Динамо, Шахтаря та збірної України Олександр Рибка став новачком Львова.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram. Деталі контракту поки що невідомі.

"Шановні вболівальники хочу повідомити, що сьогодні я дійшов згоди з новим клубом в своїй кар’єрі ФК Львів. Виражаю виличезну подяку Ярославcкому Олександру Владленовичу, тренерському штабу Металіста, хлопцям по команді та вболівальникам, які підтримували мене протягом всього часу.

Для мене була честь захищати ворота ФК Металіст, але життя диктує свої умови. Металісту хочу побажати успіхів, перемог і якнайшвидшого повернення на рідний стадіон. Слава Україні!", — написав Рибка.

Останнім клубом 35-річного кіпера був харківський Металіст. За клуб він зіграв 23 поєдинки. Також у його кар'єрі були Карабюкспор, Афьонспор, Сабаїл, Лієпая та Булоспор.