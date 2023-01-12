Україна

Асоціація подякувала тренеру за роботу.

Українська асоціація футболу офіційно оголосила про припинення співпраці із Олександром Пераковим.

"УАФ щиро вдячна Олександру Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та незабутні перемоги на посаді головного тренера національної команди.

Водночас унікальні досягнення Олександра Васильовича разом з юнацькими збірними України на чолі зі світовим чемпіонством команди U-20 назавжди золотими літерами вписані в історію українського футболу.

Бажаємо Олександрові Васильовичу успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог та яскравих звершень!", — повідомляє прес-служба УАФ.

Олександр Петраков з серпня 2021 року був призначений в.о. головного тренера збірної України. У листопаді 2021 року він став головним тренером.

Під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (шість перемог, сім нічиїх, дві поразки, різниця забитих і пропущених м’ячів 23—13).