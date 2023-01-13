Україна

Футболіст поділився враженнями від трансферу у Шахтар.

Новачок донецького Шахтаря захисник Георгі Гочолейшвілі дав свій перший коментар після приєднання до команди.

"Дякую, що дали можливість моєму трансферу у Шахтар. Я задоволений та вмотивований. З теплом мене зустріли, це мене робить щасливим. Я дізнався про інтерес з боку Шахтаря від агента. Були разом із жінкою задоволені цим.

Чи спілкувався я з тренером? Я говорив з Даріо Срною. Коли від нього дізнався про інтерес від Шахтаря, це мене мотивувало. Я знаю історію Шахтаря, Даріо Срна — легенда команди. Я не маю права не виправдати очікувань, граючи на позиції Даріо.

Мої цілі? Знаю про амбіції Шахтаря, група Ліги чемпіонів... Я хочу влитися в команду та досягти із нею великих успіхів", — сказав футболіст.

🧡 Георгій Гочолейшвілі – у «Шахтарі»! ⚒ Представляємо новачка команди 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/JvvSm7jq52 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 13, 2023

Раніше Шахтар представив Георгі Гочолейшвілі, його підписав узимку із Сабуртало.