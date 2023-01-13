Грузин буде захищати кольори донеччан.
Шахтар раніше підписав контракт з грузинським захисником Георгі Гочолейшвілі, а тепер донеччани представили свого новачка.
21-річний футболіст долучився до українського клубу в січні цього року, підписавши контракт на п'ять років.
Грузинський гравець отримав футболку з тринадцятим номером. Конкурувати за місце в складі він буде з Юхимом Коноплею та Лукасом Тейлором.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал зробив Шахтарю нову пропозицію щодо Мудрика у 70 млн євро+бонуси.