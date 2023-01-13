Україна

Команда зібралась в столиці для підготовки до сезону.

Футболісти луганської Зорі вийшли з відпустки. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Гравці зібрались в Києві, пройшли медогляд та 14 січня розпочинають підготовку до продовження чемпіонату.

Декілька днів "чорно-білі" попрацюють в cтолиці, після чого команда відправиться на збори до Туреччини, де пробуде трохи більше місяця.

Відомо, що в Києві підопічні Патріка ван Леувена проведуть товариський поєдинок, який афішують 14 січня.