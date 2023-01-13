Україна

Українець забив одноліткам з Астон Вілли.

У рамках шостого туру Кубку Прем'єр-ліги Бренфорд Б, що є молодіжною командою Брентфорда, грає проти Астон Вілли.

У стартовому складі Брентфорд Б вийшов 18-річний український півзахисник Єгор Ярмолюк. На 32 хвилині від відзначився голом.

Відзначимо, що у запасі на цей поєдинок залишився син Девіда Бекхема Ромео.

Нагадаємо, що у листопаді 2022 року Єгор Ярмолюк дебютував за основну команду Брентфорда проти Джиллінгема.