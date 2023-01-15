Україна

Новачок луганського колективу прокоментував враження від трансферу.

Кількома днями раніше луганська Зоря оголосила про трансфер українського півзахисника закарпатського Минаю Олексія Хахльова.

Новачок команди Патріка ван Леувена вже провів перше тренування в новому колективі, після чого розповів про власні враження від роботи з командою.

"Звичайно, щасливий опинитись в такому колективі. У команді, яка ставить перед собою великі цілі. Буду намагатись довести своїм трудом та працею, що я гідний місця у стартовому складі. Готовий працювати на всі 100 відсотків.

Враження від першого тренування — супер. Стільки відпочивши, буду працювати з новими силами, Розумію, що попереду найтяжча робота, але вся команда готова до цього.

Як і кожному футболісту, мені хочеться грати якомога більше. Буду намагатись довести тренерському штабу, що можу підсилити гру команди і зможу допомогти Зорі. Єдиний ключ до успіху — це праця, і я до цієї праці готовий.

Ще раніше був знайомий із Сергієм Булецою, можна сказати, росли разом. Із Ігорем Снурніциним вигравали чемпіонат світу. Заочно був знайомий із багатьма хлопцями. Вячеслав Чурко з Ужгороду, тому бачились з ним там, грали у футбол.

Упевнений, що з адаптацією жодних проблем не буде. Із першого дня хлопці показали, що допоможуть мені", — заявив український виконавець.

Першим офіційним матчем луганської Зорі в 2023 році стане гостьова гра проти полтавської Ворскли.