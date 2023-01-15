Новачок луганського колективу прокоментував враження від трансферу.
Олексій Хахльов, фото ФК Зоря Луганськ
15 січня 2023, 12:37
Кількома днями раніше луганська Зоря оголосила про трансфер українського півзахисника закарпатського Минаю Олексія Хахльова.
Новачок команди Патріка ван Леувена вже провів перше тренування в новому колективі, після чого розповів про власні враження від роботи з командою.
"Звичайно, щасливий опинитись в такому колективі. У команді, яка ставить перед собою великі цілі. Буду намагатись довести своїм трудом та працею, що я гідний місця у стартовому складі. Готовий працювати на всі 100 відсотків.
Враження від першого тренування — супер. Стільки відпочивши, буду працювати з новими силами, Розумію, що попереду найтяжча робота, але вся команда готова до цього.
Як і кожному футболісту, мені хочеться грати якомога більше. Буду намагатись довести тренерському штабу, що можу підсилити гру команди і зможу допомогти Зорі. Єдиний ключ до успіху — це праця, і я до цієї праці готовий.
Ще раніше був знайомий із Сергієм Булецою, можна сказати, росли разом. Із Ігорем Снурніциним вигравали чемпіонат світу. Заочно був знайомий із багатьма хлопцями. Вячеслав Чурко з Ужгороду, тому бачились з ним там, грали у футбол.
Упевнений, що з адаптацією жодних проблем не буде. Із першого дня хлопці показали, що допоможуть мені", — заявив український виконавець.
Першим офіційним матчем луганської Зорі в 2023 році стане гостьова гра проти полтавської Ворскли.