Україна

Хорват вирішив не повертатись у розташування клубу з Кривого Рогу.

Кривбас на своєму сайті оголосив про те, що центральний захисник з Хорватії Драган Ловріч залишив команду.

Футболіст вирішив не повертатись у розташування представника УПЛ. Про це розповів віцепрезидент клубу Володимир Баєнко.

"Так, ми його чекали, що він приїде. Але Драган подзвонив й сказав, що не зможе повернутись до клубу через сімейні обставини.

Ми увійшли у його ситуацію. Адже він багато зробив для ФК Кривбас. Ми відпустили його, розірвали контракт за взаємною згодою сторін".

Ловріч виступав за Кривбас із часів Першої Ліги. Усього на його рахунку 15 матчей та один забитий гол.