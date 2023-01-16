Україна

​Вихованець і легенда "гірників" підписав угоду з клубом.

33-річний український захисник Ярослав Ракицький на правах вільного агента переходить до Шахтаря.

Контракт із гравцем розраховано до кінця сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".



Ракицький є вихованцем Шахтаря. За першу команду "помаранчево-чорних" він виступав від 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і разом з нею здобув 19 трофеїв.



Першу частину сезону-2022/23 Ракицький провів у турецькому клубі Адана Демірспор.