Україна

З понад 500 гравців лише троє сподобались тренерам.

На початку січня рівненський Верес на своєму сайті оголосив про відбір футболістів. Усі бажаючи могли приїхати на базу клубу, щоб проявити себе.

Протягом 15, 16, 17 та 18 січня понад 500 футболістів без професійного контракту прибув на перегляд. Усі проводили тренування та намагались сподобатись тренерам на чолі з Юрієм Віртом.

Спочатку планувалося, що лише один футболіст отримає можливість відправитись у Туреччину з командою на збори. Проте клуб вирішив залишити трьох - Івана Мругу, Влада Тишинінова і Павла Березянського. Вони розпочнуть з Вересом збори.

Іван Мруга - вихованець київського Динамо. Виступав також за Арсенал і Локомотив — обидва з Києва. Проходив відбір до футбольного клубу Торпо (Угорщина).

Влад Тишинінов - ексфутболіст клубу чемпіонату Другої ліги Тростянець (Сумська область). Раніше також виступав за маріупольський Яруд.

Павло Березянський - вихованець миколаївських клубів Торпедо та МФК Миколаїв. За "корабелів" виступав у Першій лізі чемпіонату України в сезоні 2020-2021. В тому числі двічі зіграв проти Вереса (у чемпіонаті у Миколаєві — 0:0 та у Кубку у Млинові — 2:4).