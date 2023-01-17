Україна

Також клуб можуть залишити двоє гравців.

Луганська Зоря напередодні відправилась на збір у Туреччину, де більше місяця будуть готуватись до другої половини сезону УПЛ.

Проте в клубі відбулись деякі зміни. У розділі "тренерський штаб" більше немає Микити Каменюки та Джаби Ліпартії.

Обидва були тренерами основної команди — помічниками Патріка ван Леувена. Каменюка — легенда Зорі. Він грав у клубі з 1999 по 2020 роки.

Джаба Ліпартія також провів у команді великий період кар'єри. З 2011 по 2017 рік він захищав кольори луuанчан, а з 2021 — працював тренером.

Також стало відомо, що троє гравців не полетіли з основною командою на збори. Мова йде про півзахисника Ахмеда Алібекова, контракт якого належить Динамо Київ, воротаря Микити Турбаєвського, який залікує травму, і захисника Назара Байрука.