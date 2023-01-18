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Український голкіпер — про трагедію, яка сталася 18 січня внаслідок падіння гвантокрила у Броварах.

Ранок 18 січня 2023 року розпочався з жахливої трагедії в Броварах. Гвинтокрил Eurocopter EC225 Super Puma ДСНС України впав поміж дитячим садочком та житловим будинком внаслідок чого, на жаль, не обійшлося без жертв.

Досвідчений воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов прокоментував цю трагедію.

"Бровари. Суцільний біль. Співчуття рідним загиблих", — написав український голкіпер в своєму Instagram.

Наразі відомо про 18 загиблих, серед них троє дітей. Ще 29 людей перебувають у лікарні. Три людини з оперативної групи МВС, які перебували на борту гвинтокрила разом із керівництвом МВС, а також три члена екіпажу ДСНС не вижили.

Серед загиблих також вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України: Міністр Денис Монастирський, Перший заступник Міністра Євгеній Єнін та Державний секретар Юрій Лубкович.

Слідство з метою виявити об'єктивні причини падіння гвинтокрила продовжується.