Україна

Команда Ігора Йовічевіча розпочала поєдинки перед УПЛ та єврокубками.

У рамках першого товариського матчу на тренувальних зборах донецький Шахтар зустрічався з австрійською Аустрією.

Рахунок відкрили номінальні гості на 24 хвилині. Джеймс Холланд після подачі кутового сильним ударом вразив лівий кут воріт Олексія Шевченка.

Другий гол Аустрія забила на 72 хвилині гри. Знову кутовий, проте на цей раз відзначився Флоріан Копп, і зробив він це головою.

Шахтар зумів відіграти один гол на 79 хвилині. Юхима Коноплю збили у штрафному майданчику, а Артем Бондаренко вцілив у правий кут воріт з пенальті.

Шахтар — Аустрія 1:2

Голи: Бондаренко, 79 — Холланд, 24, Копп, 72

Шахтар (1 тайм): Шевченко — Гочолеішвілі, Козік, Фарина, Михайліченко - Джурасек, Назарина, Очеретько, Тотовицький, Борячук — Кулаков.

Шахтар (2 тайм): Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Топалов — Степаненко, Криськів — Зубков, Бондаренко, Петряк — Сікан.