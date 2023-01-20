Україна

Фахівець поспілкувався з пресслужбою клубу після матчу з Аустрією.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував поразку у першому товариському матчі на зборах проти Аустрії (1:2).

"Добре, що немає травмованих. Це найважливіше на цьому етапі підготовки. Результат не позитивний, він не робить нас щасливими, хоча зараз це неважливо. Важливі інші аспекти. Ми сьогодні закінчили перший цикл підготовки. Те що запланували — зробили. Працювали над тактичними моментами, а щодо фізичної підготовки, то ми десь на 70 відсотків готові. Є потенціал до прогресу, є багато часу, щоб підготуватись до чемпіонату та першої гри із Реном.

Підсумки першого збору? Багато працювали над тактикою та прогресом фізичних якостей. Хотіли, щоб не було травм перед другим циклом підготовки, де буде більше навантаження, більше матчів та агресивні тренування. Треба підтвердити свій стиль та структуру, додати в агресії.

Аустрія — гарний опонент, потужні хлопці. По грі — була динаміка, структура, моменти, які ми не забили. Аустрія швидше починає чемпіонат, тому це їхня четверта гра. Ми відпочинимо, та готуємось до другого циклу, все буде нормально. Мусимо навчитись жити без Михайла Мудрика. Повинні гравці розуміти відповідальність. Тоді будемо претендентами на чемпіонство.

Новачки? В нас старші розповідають, як треба себе вести. Тому якщо хтось не може ладити з іншими, двері відчиняються і він випадає з клубу", — сказав Йовічевіч.