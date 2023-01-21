Україна

Фахівець висловився про першу гру на зборах.

Луганська Зоря на зборах у Туреччині з мінімальним рахунком програла пловдівському Локомотиву — 0:1.

Головний тренер команди Патрік ван Леувен прокоментував поєдинок прес-службі.

"Нам було тяжко сьогодні, адже провели хороше тренування зранку і вчора увечері. Це був наш план. У першій грі ми намагались використати більше футболістів, щоб усі зіграли.

Будемо намагатись реалізовувати наші плани через товариські матчі. Ми бажаємо, щоб кожен гравець грав усі 90 хвилин. Тому плануємо грати два матчі на день на першому зборі.

Суперник багато грав вже на зборах. Ми декілька днів тренувались у Києві, декілька тут. Інша погода, інше поле. Готуємось до чемпіонату через ігри. Футболісти мають стати фізично кращими", — сказав тренер.