Україна

Півзахисник прокоментував приєднання до нового клубу.

Зимній період трансферів у 2023 році запам’ятається українському півзахиснику Вячеславу Танковському переходом до складу лідера поточного розіграшу української Прем’єр-ліги — дніпровського Дніпра-1 із харківського Металіста.

27-рінчий новачок команди Олександра Кучера на цьому тлі дав перше інтерв’ю в якості гравця СК, розповівши про досвід товариської гри проти вірменського Пюніка.

"На зборах готуємось до відновлення чемпіонату, усе добре. Що стосується власної гри, то нехай її оцінює тренерський штаб. А моя справа — працювати.

Так, я дійсно потрапив у нову для себе команду, але я в той самий час знайомий із усіма хлопцями. Мені не було важко адаптуватись — із ними легко грати. Усіх знаю, і мені комфортно.

Я просто виходжу на поле та роблю свою справу. А якщо всім сподобалось, як я грав проти Ракува напередодні, то дуже добре.

Я можу грати й одного опорного хавбека, і трохи вище. Це вже залежить від рішення тренера, який на кожний матч обирає окрему тактику. Я готовий грати всюди, де потрібно", — заявив український виконавець.

Дніпро-1 повернеться до розіграшу УПЛ гостьовим матчем проти Олександрії.