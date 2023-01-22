Україна

Харків'яни проведуть цей період в Антальї.

У суботу делегація Металіст прибула до Туреччини, де протягом найближчого місяця проводитиме тренувальні збори.

Команда та персонал жовто-синіх напередодні зібралися в Ужгороді, звідки автобусом дісталися до Будапешта. З місцевого Міжнародного аеропорту імені Ференса Ліста Металіст вирушив до Анталії.

Сьогодні команда розпочне дворазові тренування.

Повний список гравців, поїхавших з харків'янами на збори, виглядає так.

Воротарі: Мирослав Зновенко, Сергій Шумілов, Даніїл Єрмолов

Захисники: Олександр Мизюк, Олександр Каплієнко, Володимир Шопін, Юрій Романюк, Олексій Горяінов, Даніїл Приходько, Даніель Вернаттус, Кирило Влага, Олександр Маткобожик

Півзахисники: Андрій Ралюченко, Єгор Демченко, Єгор Картушов, Дмитро Коркішко, Сергій Панасенко, Алекс Чідомере, Максим Багачанський, Ігор Чайковський, Нікіта Тепляков, Дмитро Шаміч, Данило Кайдалов, Максим Оріховський, Геннадій Синчук, Кирило Дігтярь, Роман Горенко, Олександр Ніколишин

Нападники: Євгеній Рязанцев, Єгор Красніков, Даніїл Тепляков, Одуен'ї Угочукву

Металіст проведе у Антальії два двотижневі цикли підготовчого збору, а також зіграє ряд контрольних поєдинків.