Україна

Футболіст найближчим часом приєднається до нової команди.

Нападник київського Динамо Владислав Кулач залишає клуб. Про це повідомив агент компанії Pro Star Сімон Балаж.

Найближчим часом стане відомий новий клуб українського форварда.

29-річний Кулач виступає у складі київського Динамо з літа 2021 року, але довгий час лікувався від травми та боровся із різними проблемами зі здоров'ям.

Він зіграв сім поєдинків за киян в усіх змаганнях, у яких забив один гол. На його рахунку також ігри у складі Зорі, Ворскли, Маріуполя, Металіурга З, Сталі, Гонведа та Ескішерспор.