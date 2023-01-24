Футболіст найближчим часом приєднається до нової команди.
Владислав Кулач, Динамо
24 січня 2023, 08:20
Нападник київського Динамо Владислав Кулач залишає клуб. Про це повідомив агент компанії Pro Star Сімон Балаж.
Найближчим часом стане відомий новий клуб українського форварда.
29-річний Кулач виступає у складі київського Динамо з літа 2021 року, але довгий час лікувався від травми та боровся із різними проблемами зі здоров'ям.
Він зіграв сім поєдинків за киян в усіх змаганнях, у яких забив один гол. На його рахунку також ігри у складі Зорі, Ворскли, Маріуполя, Металіурга З, Сталі, Гонведа та Ескішерспор.