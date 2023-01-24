Україна

Форварду залишився один гол до абсолютного рекорду.

У рамках 21 раунду англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях з мінімальним рахунком здолав Фулгем.

Команді Антоніо Конте позитивний результат приніс єдиний забитий м'яч голеадора "шпор" Гаррі Кейна на 45+1 хвилині.

Окрім трьох очок, які здобула команда, Кейн також може радіти факту, що зрівнявся з найкращим бомбардиром за кількістю голів. І зробив він це у 300 грі за Тоттенгем в АПЛ.

Тепер на рахунку 29-річного англійця 266 точних пострілів. Така ж кількість у Джиммі Грівза, з яким вони ділять першу сходинку.

Стати абсолютним рекордсменом клубу Кейн може вже 28 січня у матчі Кубку Англії проти представника Чемпіоншипа — Престона.