Завдяки цьому кіно людям закордоном пояснюють про ситуацію в Україні.
Андрій Шевченко, Getty Images
24 січня 2023, 11:20
Відомий спортивный стрімінговый сервіс DAZN 23 січня презентував прем'єру фільму Лист з України.
У фільмі розповідається про те, як легендарний український футболіст Андрій Шевченко відвідує деякі міста України, щоб дізнатися про ситуацію під час війни та співпрацювати у відбудові найбільш постраждалих районів.
Виробниками фільму стала компанія KOSMOS STUDIOS підтримуючи проєкт Unired24. А сценаристом є іспанець Ігнасі Ґісберт.
Подивитись фільм повністю можна за підписки на стрімінговий сервіс DAZN за посиланням.