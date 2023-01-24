Україна

Завдяки цьому кіно людям закордоном пояснюють про ситуацію в Україні.

Відомий спортивный стрімінговый сервіс DAZN 23 січня презентував прем'єру фільму Лист з України.

У фільмі розповідається про те, як легендарний український футболіст Андрій Шевченко відвідує деякі міста України, щоб дізнатися про ситуацію під час війни та співпрацювати у відбудові найбільш постраждалих районів.

Виробниками фільму стала компанія KOSMOS STUDIOS підтримуючи проєкт Unired24. А сценаристом є іспанець Ігнасі Ґісберт.

Подивитись фільм повністю можна за підписки на стрімінговий сервіс DAZN за посиланням.