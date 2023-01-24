Україна

Клуб не згоден з вироком та піде далі.

Спортивний арбітражний суд в Лозані відмовив донецькому Шахтаря у позові до ФІФА про відшкодування 50 мільйонів євро через введення нових правил про призупинення контрактів легіонерів.

Проте донецький клуб не збирається на цьому миритись із ситуацією. Відомо, що рішення CAS буде оскаржене у Федеральному суді Швейцарії.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін запевнив, що позов з оскарженням подали у понеділок, 23 січня.

"Ми не задоволені рішенням CAS і будемо подавати апеляцію. Ми звернемося до федерального суду Швейцарії, до Європейської комісії, тому що ми вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство.

Якщо наприкінці цього сезону ФІФА продовжить використовувати це правило, багато гравців, яких ми підписали раніше, розірвуть свої контракти та підуть безкоштовно. Як ми можемо жити в цьому середовищі?

Наші збитки становлять 40 мільйонів до червня 2023 року, але якщо ФІФА продовжить правило ще на рік, ми матимемо збитки в 70 мільйонів. З деякими гравцями розірвуть контракти, і збитки зростуть. Ми також зустрінемося з Європейською асоціацією клубів, щоб створити низку документів, які змінюють систему, що дозволить нам вигравати судові позови з ФІФА", — цитує Палкіна AS із посиланням на EFE.